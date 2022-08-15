Компания из Саудовской Аравии вложила полмиллиарда долларов в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ

Эр-Рияд. Саудовская Аравия. Стало известно о крупных инвестициях саудовской фирмы Kingdom Holding в российские нефтедобывающие компании. Общая сумма вложений превысила полмиллиарда долларов США, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что Kingdom Holding принадлежит принцу Аль-Валиду бен Талалу. По данным отчета компании, в феврале 2022 года она инвестировала 365 млн долларов в американские депозитарные расписки «Газпрома». 52 млн долларов составили вложения в глобальные депозитарные списки «Роснефти». Кроме того, около 109 млн долларов было направлено в американские депозитарные расписки ЛУКОЙЛа.

Напомним, в последнее время Саудовская Аравия все более отдаляется от прежней политики следования указаниям Вашингтона. Королевство, в частности, начало проявлять интерес к возможности вступления в БРИКС – международному экономическому объединению, в которое входят Китай, Индия, Россия, Бразилия и ЮАР.