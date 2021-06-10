Армения получит 3 млн евро и откажется выпускать коньяк

По соглашению с ЕС к 2032 году в стране выберут новое название для алкогольной продукции.



Ереван. Армения. Власти Армении подписали соглашение с Евросоюзом об отказе от использования термина «коньяк» на этикетках со своими алкогольными напитками. Взамен стране будет выделено 3 млн евро, пишет «Российская газета».

Дело в том, что торговая марка «коньяк» принадлежит одной из французских провинций и охраняется законодательством ЕС. Другие страны не имеют права выпускать продукцию с таким же названием.

На то, чтобы приспособиться к изменениям, армянским виноделам дали срок: производить новые партии под брендом «коньяк» они должны прекратить с 2032 года. К тому времени необходимо будет придумать для спиртного новое имя и провести рекламную кампанию. На эти цели и будет потрачена субсидия Евросоюза. Впрочем, продавать старые запасы можно будет до 2043 года.

Добавим, сейчас армянский коньяк экспортируется в страны ЕС как бренди, а в республики бывшего СССР - как коньяк.

Напоминаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.