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Армения получит 3 млн евро и откажется выпускать коньяк

17:19, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
Армения получит 3 млн евро и откажется выпускать коньяк
17:19, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
78
0
#Армения\n#алкоголь\n#Евросоюз\n#экспорт\n#бренды
Фото: pixabay.com
78
0

По соглашению с ЕС к 2032 году в стране выберут новое название для алкогольной продукции.

Ереван. Армения. Власти Армении подписали соглашение с Евросоюзом об отказе от использования термина «коньяк» на этикетках со своими алкогольными напитками. Взамен стране будет выделено 3 млн евро, пишет «Российская газета».

Дело в том, что торговая марка «коньяк» принадлежит одной из французских провинций и охраняется законодательством ЕС. Другие страны не имеют права выпускать продукцию с таким же названием.

На то, чтобы приспособиться к изменениям, армянским виноделам дали срок: производить новые партии под брендом «коньяк» они должны прекратить с 2032 года. К тому времени необходимо будет придумать для спиртного новое имя и провести рекламную кампанию. На эти цели и будет потрачена субсидия Евросоюза. Впрочем, продавать старые запасы можно будет до 2043 года. 

Добавим, сейчас армянский коньяк экспортируется в страны ЕС как бренди, а в республики бывшего СССР - как коньяк.

Напоминаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

17:19, 10 июня, 2021
Евгений Кандаков
78
0
#Армения\n#алкоголь\n#Евросоюз\n#экспорт\n#бренды