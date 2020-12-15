Полный локдаун объявили в стране власти Нидерландов

Закрываются магазины, школы, учреждения культуры, под запретом даже домашние вечеринки с количеством гостей больше 2.



Амстердам. Нидерланды. Режим полного локдауна вводят из-за распространения COVID-19 в Нидерландах. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, пишет «Российская газета»

Впрочем, скорее речь идет об ужесточении уже принятых мер. С октября все кафе, бары и рестораны в стране и так уже работали только на вынос, продажа спиртного была разрешена лишь до 20:00, а дома можно было принимать не более 3 гостей в сутки. Этот режим сохранен, а гостей с 15 декабря дома разрешено приглашать не более 2. Лишь 24, 25 и 26 декабря, то есть на католическое Рождество, можно принять у себя дома 3 ближайших друзей или родственников.

С 15 декабря власти потребовали свернуть всю торговлю товарами не первой необходимости – стройматериалами, садовым инвентарем, одеждой. Также закрыть салоны придется парикмахерам, татуировщикам и массажистам.

Не будут функционировать музеи, зоопарки, театры и кинотеатры, парки развлечений, тренажерные залы, бассейны и сауны. Кроме того, ученикам начальных и средних школ придется перейти на дистанционное обучение.

Работать продолжат отели, религиозные учреждения, библиотеки. На улицах разрешено гулять или заниматься физкультурой и спортом.