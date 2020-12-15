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Полный локдаун объявили в стране власти Нидерландов

16:17, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Полный локдаун объявили в стране власти Нидерландов
16:17, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#экономика\n#ограничения\n#бизнес\n#здоровье\n#Рождество\n#Новый год\n#Нидерланды
Фото: pixabay.com
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Закрываются магазины, школы, учреждения культуры, под запретом даже домашние вечеринки с количеством гостей больше 2.

Амстердам. Нидерланды. Режим полного локдауна вводят из-за распространения COVID-19 в Нидерландах. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, пишет «Российская газета».
Впрочем, скорее речь идет об ужесточении уже принятых мер. С октября все кафе, бары и рестораны в стране и так уже работали только на вынос, продажа спиртного была разрешена лишь до 20:00, а дома можно было принимать не более 3 гостей в сутки. Этот режим сохранен, а гостей с 15 декабря дома разрешено приглашать не более 2. Лишь 24, 25 и 26 декабря, то есть на католическое Рождество, можно принять у себя дома 3 ближайших друзей или родственников.
С 15 декабря власти потребовали свернуть всю торговлю товарами не первой необходимости – стройматериалами, садовым инвентарем, одеждой. Также закрыть салоны придется парикмахерам, татуировщикам и массажистам.
Не будут функционировать музеи, зоопарки, театры и кинотеатры, парки развлечений, тренажерные залы, бассейны и сауны. Кроме того, ученикам начальных и средних школ придется перейти на дистанционное обучение.
Работать продолжат отели, религиозные учреждения, библиотеки. На улицах разрешено гулять или заниматься физкультурой и спортом.
Напомним, введение локдауна с 16 декабря анонсировали также власти Германии.
16:17, 15 декабря, 2020
Евгений Кандаков
103
0
#коронавирус\n#экономика\n#ограничения\n#бизнес\n#здоровье\n#Рождество\n#Новый год\n#Нидерланды