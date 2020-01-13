Nissan может выйти из альянса с Renault

Толчком к этому послужило бегство бывшего главы объединения Карлоса Гона из Японии.

Токио. Япония. Автоконцерн Nissan ускорил разработку секретного плана по выходу из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, план предусматривает отказ от дальнейшего технического и производственного сотрудничества Nissan с Renaul. Также предполагается изменить состав правления компании.

Издание отмечает, что толчком к этому послужило бегство бывшего главы Nissan Карлоса Гона из Японии, где ему грозил суд по обвинению в финансовых махинациях. В то же время данная история не является главной причиной ожидаемого развала альянса.

Financial Times отмечает, что напряжение в альянсе существует давно, но почти два десятилетия Карлосу Гону удавалось сдерживать центробежные тенденции.

Напомним, японская полиция задержала Гона в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и списании на Nissan своих убытков. Он отказался признать вину, назвал преследование «политическим» и бежал из-под домашнего ареста в Ливан.