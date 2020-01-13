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Nissan может выйти из альянса с Renault

15:06, 13 января, 2020
Евгений Кандаков
Nissan может выйти из альянса с Renault
15:06, 13 января, 2020
Евгений Кандаков
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#экономика\n#авто\n#промышленность\n#Япония\n#Франция\n#автомобиль\n#слухи
Фото: drive.ru
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Толчком к этому послужило бегство бывшего главы объединения Карлоса Гона из Японии.

Токио. Япония. Автоконцерн Nissan ускорил разработку секретного плана по выходу из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, план предусматривает отказ от дальнейшего технического и производственного сотрудничества Nissan с Renaul. Также предполагается изменить состав правления компании.

Издание отмечает, что толчком к этому послужило бегство бывшего главы Nissan Карлоса Гона из Японии, где ему грозил суд по обвинению в финансовых махинациях. В то же время данная история не является главной причиной ожидаемого развала альянса.

Financial Times отмечает, что напряжение в альянсе существует давно, но почти два десятилетия Карлосу Гону удавалось сдерживать центробежные тенденции.

Напомним, японская полиция задержала Гона в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и списании на Nissan своих убытков. Он отказался признать вину, назвал преследование «политическим» и бежал из-под домашнего ареста в Ливан.

15:06, 13 января, 2020
Евгений Кандаков
115
0
#экономика\n#авто\n#промышленность\n#Япония\n#Франция\n#автомобиль\n#слухи

 

 

 


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