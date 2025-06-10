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Из Франции в Удмуртию привезли более 14 тысяч цыплят

14:40, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из Франции в Удмуртию привезли более 14 тысяч цыплят
14:40, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
381
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#Увинский район\n#Удмуртия\n#птица\n#Франция
Источник фото: unsplash.com (Michael Anfang)
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Сейчас они находятся на карантине.

Ува. Удмуртия. В Удмуртию завезли цыплят из Франции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

В 2025 году птицеводческому предприятию Увинского района выдали разрешение на ввоз суточных цыплят с птицеводческих предприятий Франции. В результате 2 июня в регион привезли первых 14,25 тыс. суточных цыплят. 

По прибытию птицы специалисты провели ветеринарно-санитарный осмотр цыплят. После цыплят направили в изолированные помещения, где они проведут 30 дней на карантине. В это время ветеринары проведут необходимые профилактические и лечебные мероприятия, а также диагностические исследования. 

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14:40, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
381
0
#Увинский район\n#Удмуртия\n#птица\n#Франция