Ува. Удмуртия. В Удмуртию завезли цыплят из Франции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В 2025 году птицеводческому предприятию Увинского района выдали разрешение на ввоз суточных цыплят с птицеводческих предприятий Франции. В результате 2 июня в регион привезли первых 14,25 тыс. суточных цыплят.

По прибытию птицы специалисты провели ветеринарно-санитарный осмотр цыплят. После цыплят направили в изолированные помещения, где они проведут 30 дней на карантине. В это время ветеринары проведут необходимые профилактические и лечебные мероприятия, а также диагностические исследования.