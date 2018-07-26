Интернет-магазины Otto и Quelle перестали работать в России

Ритейлеры решили сосредоточиться на продажах для немецкоязычных стран.
Германия. Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России. Ритейлеры решили переключиться на продажах для немецкоязычных стран, пишет РБК.
Так, Otto Group Russia сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de.
Otto прекратил принимать заказы с 17 июля, а Quelle - с 25 июля. Клиентам, которые успели сделать заказ, пообещали доставить товары.
Отметим, о решении интернет-магазинов работать в России стало известно еще в апреле.