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Интернет-магазины Otto и Quelle перестали работать в России

11:00, 26 июля, 2018
Анна Торхова
11:00, 26 июля, 2018
Анна Торхова
88
0
#интернет\n#Германия\n#продажи\n#магазины
Фото: pixabay.com
88
0

Ритейлеры решили сосредоточиться на продажах для немецкоязычных стран.

Германия. Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России. Ритейлеры решили переключиться на продажах для немецкоязычных стран, пишет РБК.

Так, Otto Group Russia сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de.

Otto прекратил принимать заказы с 17 июля, а Quelle - с 25 июля. Клиентам, которые успели сделать заказ, пообещали доставить товары.

Отметим, о решении интернет-магазинов работать в России стало известно еще в апреле.

11:00, 26 июля, 2018
Анна Торхова
88
0
#интернет\n#Германия\n#продажи\n#магазины

 

 

 


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