Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

Ранее его подозревали в уклонении от уплаты налогов.

Экс-ан-Прованс. Франция. Все обвинения в адрес Сулеймана Керимова сняты, французские правоохранительные органы не имеют к нему претензий. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова адвоката Никиты Сычева, защищающего интересы сенатора и бизнесмена.

Напомним, в ноябре 2017 года член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был обвинен в уклонении от уплаты налогов во Франции и задержан в аэропорту Ниццы. По версии следствия, с помощью подставных фирм предприниматель покупал недвижимость на Лазурном берегу. При этом в документах посредники Керимова занижали стоимость домов для того, чтобы платить меньше налогов.

После задержания бизнесмена российский МИД направил официальную ноту, в которой говорилось, что, как член Совета Федерации, Керимов обладает дипломатической неприкосновенностью. В дальнейшем он остался на свободе, дав подписку о невыезде и уплатив залог в 40 млн евро.

Добавим, по данным РБК, после появления информации о снятии обвинений с бизнесмена, акции крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО «Полюс» подорожали на 7,5%. Контрольный пакет данного предприятия принадлежит Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова