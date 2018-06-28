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Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

18:58, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
18:58, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#скандалы\n#налоги\n#недвижимость\n#Россия\n#Франция\n#Сулейман Керимов\n#сенатор
Фото: facebook.com
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Ранее его подозревали в уклонении от уплаты налогов.  

Экс-ан-Прованс. Франция. Все обвинения в адрес Сулеймана Керимова сняты, французские правоохранительные органы не имеют к нему претензий. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова адвоката Никиты Сычева, защищающего интересы сенатора и бизнесмена. 

Напомним, в ноябре 2017 года член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был обвинен в уклонении от уплаты налогов во Франции и задержан в аэропорту Ниццы. По версии следствия, с помощью подставных фирм предприниматель покупал недвижимость на Лазурном берегу. При этом в документах посредники Керимова занижали стоимость домов для того, чтобы платить меньше налогов.   

После задержания бизнесмена российский МИД направил официальную ноту, в которой говорилось, что, как член Совета Федерации, Керимов обладает дипломатической неприкосновенностью. В дальнейшем он остался на свободе, дав подписку о невыезде и уплатив залог в 40 млн евро.   

Добавим, по данным РБК, после появления информации о снятии обвинений с бизнесмена, акции крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО «Полюс» подорожали на 7,5%. Контрольный пакет данного предприятия принадлежит Саиду Керимову, сыну Сулеймана Керимова

18:58, 28 июня, 2018
Евгений Кандаков
408
0
#бизнес\n#скандалы\n#налоги\n#недвижимость\n#Россия\n#Франция\n#Сулейман Керимов\n#сенатор

 

 

 


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