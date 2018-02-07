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      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      19:24, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:24, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      766
      0
      #бизнес\n#мода\n#Евросоюз\n#Сергей Шнуров\n#дизайнеры\n#авторское право\n#судебное разбирательство
      Фото: pixabay.com
      766
      0

      В Европейском суде склоняются к тому, чтобы поддержать конкурентов французского дизайнера.  

      Люксембург. В Европейском суде рассматривается дело о туфлях на очень высоких каблуках с красной подошвой. В России они широко известны как «лабутены» после выхода песни Сергея Шнурова «Экспонат».   

      «Известия» пишут, что французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лубутен с 2012 года судится с голландской компанией Van Haren, которая начала продавать изделия, похожие на его туфли, по более низкой цене. Оригинальные «лабутены» стоят около 1 тысячи долларов США.   

      Поначалу суд признал нарушение интеллектуальных прав дизайнера, и голландская компания временно прекратила продавать свой товар.   

      Однако потом Van Haren продолжила тяжбу в более высоких инстанциях. В итоге дело дошло до Европейского суда. Его генеральный адвокат заявил, что красный цвет подошвы не должен рассматриваться отдельно от формы обуви, а по законам Евросоюза форма не признается торговой маркой. Таким образом, Кристиан Лубутен может в скором времени лишиться эксклюзивного права продавать свое детище с ярко красной подошвой.   

      Кстати, идея сверхмодных туфель пришла к нему в голову благодаря красному лаку, которым пользовалась одна из сотрудниц. Дизайнер попробовал закрасить им черную подошву дамской обуви.

      19:24, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      766
      0
      #бизнес\n#мода\n#Евросоюз\n#Сергей Шнуров\n#дизайнеры\n#авторское право\n#судебное разбирательство

       

       

       

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