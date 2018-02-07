Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

В Европейском суде склоняются к тому, чтобы поддержать конкурентов французского дизайнера.

Люксембург. В Европейском суде рассматривается дело о туфлях на очень высоких каблуках с красной подошвой. В России они широко известны как «лабутены» после выхода песни Сергея Шнурова «Экспонат».

«Известия» пишут, что французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лубутен с 2012 года судится с голландской компанией Van Haren, которая начала продавать изделия, похожие на его туфли, по более низкой цене. Оригинальные «лабутены» стоят около 1 тысячи долларов США.

Поначалу суд признал нарушение интеллектуальных прав дизайнера, и голландская компания временно прекратила продавать свой товар.

Однако потом Van Haren продолжила тяжбу в более высоких инстанциях. В итоге дело дошло до Европейского суда. Его генеральный адвокат заявил, что красный цвет подошвы не должен рассматриваться отдельно от формы обуви, а по законам Евросоюза форма не признается торговой маркой. Таким образом, Кристиан Лубутен может в скором времени лишиться эксклюзивного права продавать свое детище с ярко красной подошвой.

Кстати, идея сверхмодных туфель пришла к нему в голову благодаря красному лаку, которым пользовалась одна из сотрудниц. Дизайнер попробовал закрасить им черную подошву дамской обуви.