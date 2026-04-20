В Москве 11-12 апреля прошёл турнир Минэнерго РФ по волейболу среди мужских команд топливно-энергетического комплекса, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 12 команд крупнейших топливно-энергетических компаний России. «Россети Центр и Приволжье» на турнире представляла сборная волейболистов из филиала «Удмуртэнерго» и «Нижновэнерго».

Волейбольный турнир проходил в два этапа. На первом этапе команды, разбитые жеребьевкой на четыре группы, сыграли с соперниками по два матча. Сборная команда «Россети Центр и Приволжье» заняла в своей группе первое место, обыграв команды «Интер РАО» (2:0) и «Россети Московский регион» (2:0).

На втором этапе сборная из Удмуртии продолжила борьбу за победу, сыграв два напряженных матча. В первом матче спортсмены выиграли у сильной команды «Газпром энергохолдинг» со счетом 2:0, выйдя в полуфинале на старожилов турнира – команду «СИБУР». В итоге, волейболисты «Россети Центр и Приволжье» проиграли будущему серебряному призёру турнира со счетом 1:2 и привезли домой кубок за третье место и бронзовые медали.

Не остались наши спортсмены и без индивидуальных наград. Инженер-программист управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «Удмуртэнерго» Дмитрий Красноперов был признан судейской коллегией «Лучшим связующим турнира», а Ренат Гилмиев, заместитель главного инженера РЭС «Ижевские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго», решением судей стал «Лучшим игроком команды».

