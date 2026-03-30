В Ижевске состоялся товарищеский турнир по мини-футболу

В Ижевске состоялся товарищеский турнир по мини-футболу
16:19, 30 марта, 2026
#футбол\n#новости компаний\n#турнир
Источник фото: ИИ
В финале турнира победу одержала команда ветеранов прокуратуры Российской Федерации.

Ижевск. Удмуртия. В минувшую субботу в столице Удмуртии прошёл товарищеский турнир по мини-футболу, объединивший на одной площадке команды из различных сфер. За победу боролись коллективы судей Удмуртской Республики, прокуратуры Удмуртской Республики, ветеранов прокуратуры Российской Федерации и Удмуртского отделения Сбера.

Матчи турнира прошли в яркой и дружеской атмосфере. Зрители стали свидетелями красивых комбинаций, самоотверженной борьбы и настоящего командного духа. Участники продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства и уважения друг к другу.

«Мы всегда поддерживаем такие инициативы, ведь спорт объединяет людей, укрепляет командный дух и способствует развитию профессиональных связей. Участие в подобных турнирах — это не только возможность проявить себя на спортивной площадке, но и важный элемент корпоративной культуры и здорового образа жизни», — рассказал и. о. управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

В финале турнира победу одержала команда ветеранов прокуратуры Российской Федерации, проявив опыт, выдержку и волю к победе. По итогам соревнований все участники были отмечены памятными грамотами, а победители получили кубок.

Подобные мероприятия способствуют укреплению спортивных и профессиональных связей между коллективами, а также популяризации здорового образа жизни и командной работы.

