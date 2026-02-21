Закрыть
Источник фото: ИА «Сусанин»
105
0

Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» проиграла саратовскому «Кристаллу» со счётом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Первый гол случился на 11-й минуте. Даниил Конькин из «Кристалла» обошёл защитников «Ижстали» и бросил в верхний угол ворот Владимира Табатчикова.

В начале второго периода «сталевары» сравняли счёт. Однако саратовцы быстро вернули себе лидерство.

В последнем периоде «Ижсталь» оформили дубль и снова сделали счёт равным. Однако «Кристалл» не упустил победу: Даниил Конькин подобрал шайбу на добивании и вывел хозяев вперёд. До овертайма ижевчанам добраться не удалось.

1 марта «Ижсталь» сыграет с «Молотом», 3 марта — с «Олимпией». 6+

