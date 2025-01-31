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В Удмуртии состоятся гонки на собачьих упряжках

10:40, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии состоятся гонки на собачьих упряжках
10:40, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
203
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ездовой спорт
Источник фото: Тӧлгур - Мелодия ветра
203
0

Заезд впервые пройдёт в Сарапульском районе. 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии впервые пройдут гонки на собачьих упряжках «Толгур» (0+). Об этом сообщают организаторы.

Собаководы и их пушистые атлеты со всей страны соберутся на курорте Нечкино 8-9 февраля. Для юниоров открыты классы по нартам и лыжам. Участников разделят на категории по скорости.

Регистрация на соревнования по ссылке

Зрители могут попасть на заезды бесплатно и поболеть за четвероногих спортсменов. Также можно будет прокатиться на собачьей упряжке.  

10:40, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
203
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ездовой спорт