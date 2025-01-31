Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии впервые пройдут гонки на собачьих упряжках «Толгур» (0+). Об этом сообщают организаторы.

Собаководы и их пушистые атлеты со всей страны соберутся на курорте Нечкино 8-9 февраля. Для юниоров открыты классы по нартам и лыжам. Участников разделят на категории по скорости.

Регистрация на соревнования по ссылке.

Зрители могут попасть на заезды бесплатно и поболеть за четвероногих спортсменов. Также можно будет прокатиться на собачьей упряжке.