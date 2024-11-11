Для участия в соревнованиях по настольному хоккею в Ижевск приедут жители Кирова и Перми

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится большой турнир по настольному хоккею «Ижевская стига» (0+). Об этом сообщается в группе Ижевской Лиги настольного хоккея в соцсети «ВКонтакте».

«Ижевская Стига» — это личный турнир, который вошёл в Вятско-Камскую лигу. Соревнования пройдут 24 ноября и соберут участников из Удмуртии, Кировской области, Пермского края и других регионов России.

Состязания начнутся в 10:00 в Штабе городских проектов «ЛИФТ» на улице Пушкинской, 216. По итогам турнира будут выбраны лучшие участники Высшей Лиги и Первой Лиги, а также победители в категориях «Женщины» и «Юниоры и дети».

Принять участие в «Ижевской Стиге» могут все желающие, независимо от возраста и уровня мастерства.