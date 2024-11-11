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Для участия в соревнованиях по настольному хоккею в Ижевск приедут жители Кирова и Перми

14:00, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для участия в соревнованиях по настольному хоккею в Ижевск приедут жители Кирова и Перми
14:00, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#настольный хоккей\n#соревнования
Источник фото: ИА «Сусанин»
276
0

Турнир «Ижевская Стига» стал этапом Вятско-Камской лиги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится большой турнир по настольному хоккею «Ижевская стига» (0+). Об этом сообщается в группе Ижевской Лиги настольного хоккея в соцсети «ВКонтакте».  

«Ижевская Стига» — это личный турнир, который вошёл в Вятско-Камскую лигу. Соревнования пройдут 24 ноября и соберут участников из Удмуртии, Кировской области, Пермского края и других регионов России. 

Состязания начнутся в 10:00 в Штабе городских проектов «ЛИФТ» на улице Пушкинской, 216. По итогам турнира будут выбраны лучшие участники Высшей Лиги и Первой Лиги, а также победители в категориях «Женщины» и «Юниоры и дети». 

Принять участие в «Ижевской Стиге» могут все желающие, независимо от возраста и уровня мастерства. 

14:00, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#настольный хоккей\n#соревнования