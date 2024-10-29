Хоккейный турнир на Кубок Михаила Калашникова стартовал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал ежегодный хоккейный турнир на Кубок имени Михаила Тимофеевича Калашникова (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Турнир является самым массовым проектом детского любительского хоккея. Состязания продлятся с 28 октября по 11 декабря. За это время за Кубок будут бороться 69 команд из 5 городов и 15 районов Удмуртии. Отмечается, что это более 1200 ребят от 7 до 17 лет.

Матчи пройдут на разных площадках Ижевска, Воткинска и Можги.

29 октября в ледовом дворце «Молодёжный» в Ижевске играют спортсмены 2016-2017 годов рождения. На ледовой арене «Знамя» с 5 по 20 ноября будут играть хоккеисты 2007 года рождения, 2008-2009 и 2014-2015 годов рождения. А с 25 ноября по 11 декабря ледовая арена «Можга» примет спортсменов 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.