Школьный Кубок Ижевска по настольному хоккею забрала команда Гуманитарного лицея

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь провели Школьный Кубок по настольному хоккею (12+). Соревнования прошли 26 и 27 октября.

В этот раз организаторы турнира решили расширить круг участников и пригласили частные и спортивные школы, а также подростковые клубы. И это дало свои плоды — к чемпионату присоединились две частные школы: Центр индивидуализации и тьюторства REBUS («Ребус») и Другая Школа. В результате в отборочных играх участвовали 13 команд, 6 из которых вышли в финал, в том числе и участники из Другой Школы.

В финальный день соревнований шла напряженная борьба. Дети и взрослые выкладывались на полную, чтобы получить заветный кубок.

«По результатам всех матчей между командой, занявшей первое место, и командой, занявшей второе место, разница была только в одно очко. Накал страстей был просто шикарный. Победила команда Гуманитарного лицея», — прокомментировал главный судья соревнований Андрей Старков.

Член команды-победителя Алиса Коробейникова рассказала, что лично ей победа далась нелегко. Участница играла с серьезными соперниками и старалась не расстраиваться проигрышами, но в результате упорные тренировки дали свой результат.

Фото: Сергей Кычкин

«Взрослые очень хорошо себя проявили, они во многих играх выиграли, но и мы, дети, тоже от них не отставали и побеждали много раз. Я очень рада, что у нас первое место, мы очень старались всей командой», — поделилась Алиса Коробейникова.

Напомним, что в этот раз к соревнованию присоединились и команды спонсоров. Во время Школьного Кубка по Настольнику (12+) между собой играли «Датабанк» и управляющая компания «Аргон 19». А для игры в настольный хоккей к ним присоединились команды пиццерии «Resize Pizza» («Ресайз Пицца»), банного комплекса «Эрикор» и Специализированного застройщика «АИР-Строй». Такой набирающий участников турнир решили назвать Партнерским хоккейным троеборьем.

А кто-то из спонсоров не только играл в настольный хоккей, но и решил стать судьей.

«Я сегодня в роли судьи, мне доверили эту очень важную миссию, поэтому я сразу разобралась во всех нюансах. Очень ответственно, очень необычно, я никогда не судила подобные соревнования. Это очень интересный и позитивный опыт, и я даже задумалась о покупке настольного хоккея домой», — поделилась владелица пиццерии «Resize Pizza» Оксана Блинова.

Идея покупки настольного хоккея в семью пришла и начальнику отдела маркетинга отдела АО «Датабанк» в Ижевске Алексею Шкляеву. Настолько его поразила эта атмосфера азарта и сплоченности.

«Я вчера на турнире попробовал поиграть с сыном, это очень интересно, и на профессиональных досках ощущения совершенно другие, чем во время игры на игрушечных досках. Это действительно интересно, многозадачно и, мне кажется, очень полезно, прямо захотелось и домой купить такую доску», — рассказал Алексей Шкляев.

Отметим, что соревнования снова прошли в фитнес-клубе «Спортпарксемья-Тумаев», где участникам и болельщикам предоставили много места для такой захватывающей игры.

«Мы рады вновь быть партнёром проекта и второй раз принимать у себя финалистов настольного хоккея. В следующем году ждём вновь», — заявила заместитель генерального директора ООО «Спортпарксемья-Тумаев» Ксения Бадрутдинова.

В результате заряд бодрости и положительные эмоции получили все участники турнира. Организаторы надеются, что в следующем этапе троеборья — Школьном Кубке по хоккею на валенках (12+) — примут участие больше как школьных, так и спонсорских команд.