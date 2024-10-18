Ветераны СВО из Удмуртии участвуют в межрегиональных спортивных соревнованиях «Герои нашего времени»

Уфа. Республика Башкортостан. В Уфе стартовали соревнования для ветеранов СВО «Герои нашего времени» (18+), которые организовал Паралимпийский комитет России. Об этом сообщается в сообществе филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртской Республике «ВКонтакте».

Участники смогут посоревноваться в нескольких дисциплинах: стрельба из лука, пулевая стрельба, армрестлинг, настольный теннис, волейбол сидя. Всего от республики примут участие 14 человек, это самая большая команда в Приволжском федеральном округе.

На данный момент ветераны из Удмуртии одолели оренбургскую команду в волейбол со счётом 2:0.

«Парням — удачи. Болеем и гордимся», — прокомментировал на своей странице глава Удмуртии Александр Бречалов.