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Ижевская команда «ЛОКО» взяла серебро на турнире по баскетболу на колясках «У каждого свой Эверест»

16:50, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Ижевская команда «ЛОКО» взяла серебро на турнире по баскетболу на колясках «У каждого свой Эверест»
16:50, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#спорт\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#эверест\n#Ижевск\n#турнир
Фото: ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА «УДМУРТИЯ» (Полина Манохина)
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Всего участвовало восемь команд из разных регионов России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл всероссийский турнир по баскетболу 3х3 на колясках «У каждого свой Эверест» (6+), в котором соревновались 8 команд из разных уголков России. Об этом сообщается на странице Федерации баскетбола «УДМУРТИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

В Ижевск на соревнования приехали команды из Махачкалы, Смоленска, Набережных Челнов, Димитровграда, из Московской и Нижегородской областей. Столицу Удмуртии представляли сразу две команды: «Локопласт» и «ЛОКО».

Первое место заняла команда «ДаКИ» из Махачкалы, второе – «ЛОКО» из Ижевска, третье место досталось команде «Крепость» из Смоленска. Ещё одна ижевская команда «Локопласт» заняла шестое место.

Напомним, что в прошлом году третье место заняла ижевская команда «Локомед»

16:50, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
10
0
#спорт\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#эверест\n#Ижевск\n#турнир