Ижевская команда «ЛОКО» взяла серебро на турнире по баскетболу на колясках «У каждого свой Эверест»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл всероссийский турнир по баскетболу 3х3 на колясках «У каждого свой Эверест» (6+), в котором соревновались 8 команд из разных уголков России. Об этом сообщается на странице Федерации баскетбола «УДМУРТИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

В Ижевск на соревнования приехали команды из Махачкалы, Смоленска, Набережных Челнов, Димитровграда, из Московской и Нижегородской областей. Столицу Удмуртии представляли сразу две команды: «Локопласт» и «ЛОКО».

Первое место заняла команда «ДаКИ» из Махачкалы, второе – «ЛОКО» из Ижевска, третье место досталось команде «Крепость» из Смоленска. Ещё одна ижевская команда «Локопласт» заняла шестое место.

Напомним, что в прошлом году третье место заняла ижевская команда «Локомед»