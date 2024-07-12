Бесплатные тренировки по пляжному волейболу проведут в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут бесплатные тренировки (0+) по пляжному волейболу для всех желающих. Об этом информирует сообщество «Пляжный волейбол в Ижевске».

Профессиональные спортсмены проведут для ижевчан четыре бесплатные тренировки 17, 18, 19 и 20 июля. Узнать время тренировки и записаться на них можно по ссылке.

21 июля в 13:45 на городском пляже проведут турнир среди семей (0+). Состав команды должен быть от двух до четырех человек. К игре не допускаются профессионалы. Записаться для участия можно на сайте.