Кубок Удмуртии по настольному хоккею пройдёт в Ижевске 16 марта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут состязания по настольному хоккею — Кубок Удмуртии — этап Кубка России (6+). Как сообщают организаторы в соцсетях, регистрация уже открыта.

Сами состязания пройдут в субботу, 16 марта, в 13:00.

Место проведения: отель «Космос», конференц-зал «Токио» (Ижевск, улица Бородина, 25).

Для участия в турнире нужно зарегистрироваться одним из способов:

- самостоятельно на странице по ссылке;

- написать в сообщения группы или администраторам с фамилией, именем и датой рождения игрока.

Расписание турнира:

12:00 – 12:30 – регистрация участников в игровом зале;

12:30 – 12:50 – церемония открытия;

13:00 – начало турнира.