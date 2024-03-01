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Кубок Удмуртии по настольному хоккею пройдёт в Ижевске 16 марта

11:20, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Кубок Удмуртии по настольному хоккею пройдёт в Ижевске 16 марта
11:20, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#настольный хоккей
Фото: vk.com/izhstiga
87
0

Регистрация на него уже открыта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут состязания по настольному хоккею — Кубок Удмуртии — этап Кубка России (6+). Как сообщают организаторы в соцсетях, регистрация уже открыта.

Сами состязания пройдут в субботу, 16 марта, в 13:00.

Место проведения: отель «Космос», конференц-зал «Токио» (Ижевск, улица Бородина, 25).

Для участия в турнире нужно зарегистрироваться одним из способов:

- самостоятельно на странице по ссылке

- написать в сообщения группы или администраторам с фамилией, именем и датой рождения игрока.

Расписание турнира:

12:00 – 12:30 – регистрация участников в игровом зале;

12:30 – 12:50 – церемония открытия;

13:00 – начало турнира.

11:20, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#настольный хоккей