Экс-глава аппарата главы Удмуртии Сергей Смирнов стал первым Вице-президентом московской федерации карате

Москва. Удмуртия. На пост Вице-президента Объединённой федерации каратэ в Москве утверждён бывший глава администрации главы и правительства Сергей Смирнов. Об этом сообщается в официальной группе Федерации в соцсети «ВКонтакте».

14 февраля новый Вице-президент Федерации Сергей Смирнов принял участие в рабочем совещании с членами президиума и актива. На встрече ему дали информацию по работе организации и предварительный план на будущее. Отметим, что Смирнов сам является обладателем чёрного пояса.

«Большая честь и большая ответственность для меня. Очень постараюсь оправдать оказанное доверие», — написал он в своем Телеграм-канале.

Напомним, Сергей Смирнов с 2017 года руководил администрацией главы и правительства Удмуртской Республики. В ноябре 2022 года он занял пост постпреда главы Удмуртии при президенте России.

В августе 2023 года стало известно, что Смирнов перешёл на работу в «Росатом».