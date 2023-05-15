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Команда бойцовского клуба из Ижевска стала чемпионом Евразии по панкратиону

14:55, 15 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Команда бойцовского клуба из Ижевска стала чемпионом Евразии по панкратиону
14:55, 15 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Хохряки\n#спортсмены
Фото: vk.com/iron_club_man
196
0

Впереди у ребят турнир в Беларуси.

Ижевск. Удмуртия. Команда ижевского бойцовского клуба «Стальной щит» стала чемпионом Евразии по панкратиону. Как сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртии, 13 мая в Москве впервые прошёл открытый кубок Евразии по панкратиону — Eurasia Pankration Open Cup.

За звание чемпиона поборолись более 100 команд из всех регионов страны. С большим отрывом лидировала команда из Удмуртии «Стальной щит», набрав 78 очков в общекомандном зачёте. По итогам соревнований, спортсмены из Удмуртии стали чемпионами Евразии по панкратиону и завоевали главный кубок Eurasia Pankration Open Cup.

Два золота взяла Кристина Коломиец; по одному золоту: Кирилл Созин, Богдан Филимонов, Ева Смирнова, Артём Грачёв. Также у команды шесть серебряных призёров и пять бронзовых.

Впереди у ребят следующий турнир — в Беларуси.

14:55, 15 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Хохряки\n#спортсмены