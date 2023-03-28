Спортшколе в Ижевске могут присвоить имя пятикратного чемпиона СССР Андрея Ведерникова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спортшколе олимпийского резерва по велоспорту могут присвоить имя Андрея Ведерникова — советского чемпиона мира по шоссейным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Народное голосование стартовало в группе министерства.

Легендарный спортсмен Андрей Ведерников начал спортивный путь с велосекции СК «Ижсталь». В 1979 году в Румынии он занял третье место и получил титул горного короля. В последующие годы становился победителем гонок в Венесуэле, Мексике, Англии и других странах. В 1981 году, в Чехословакии, он и стал чемпионом мира по шоссейным гонкам и первым советским чемпионом мира в групповой гонке.

До Андрея Ведерникова наши спортсмены не побеждали в подобных соревнованиях.

Звание заслуженного мастера спорта СССР он получил после гонки на 187,6 км, которую он проехал за 4 часа 47 минут и 3 секунды.

Пятикратный чемпион СССР скончался в 2020 году.