Юная спортсменка из Ижевска взяла золото на Первенстве России по горнолыжному спорту ЛИН

Ижевск. Удмуртия. Спортсменка из Удмуртии Ирина Богданова заняла первое место на Первенстве России по горнолыжному спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат и Первенство России прошли с 13 по 17 марта в Белорецке в Республике Башкортостан. Более 40 спортсменов из 10 регионов России соревновались в дисциплинах «слалом», «слалом-гигант» и «супер-гигант».

Ижевчанка Ирина Богданова завоевала золотую медаль в дисциплине «слалом». Помимо этого спортсменка выполнила норматив кандидата Мастера спорта России.