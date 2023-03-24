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Юная спортсменка из Ижевска взяла золото на Первенстве России по горнолыжному спорту ЛИН

16:45, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Юная спортсменка из Ижевска взяла золото на Первенстве России по горнолыжному спорту ЛИН
16:45, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#горные лыжи
Фото: vk.com/csp18
79
0

Также она выполнила норматив кандидата Мастера спорта России.

Ижевск. Удмуртия. Спортсменка из Удмуртии Ирина Богданова заняла первое место на Первенстве России по горнолыжному спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Чемпионат и Первенство России прошли с 13 по 17 марта в Белорецке в Республике Башкортостан. Более 40 спортсменов из 10 регионов России соревновались в дисциплинах «слалом», «слалом-гигант» и «супер-гигант». 

Ижевчанка Ирина Богданова завоевала золотую медаль в дисциплине «слалом». Помимо этого спортсменка выполнила норматив кандидата Мастера спорта России. 

16:45, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#горные лыжи