Соревнования по конкуру пройдут на Ижевском ипподроме 24 марта

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 24 марта, в конноспортивном манеже Ижевского ипподрома состоятся соревнования по конкуру в помещении (0+). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Начинающие спортсмены будут преодолевать препятствия высотой от 60 до 80 сантиметров. У участников «Кубка весны» будет возможность выполнить третий юношеский спортивный разряд.

Всех желающих посмотреть на захватывающие выступления приглашают на ипподром по адресу: ​улица Ленина, 104.

Начало соревнований в 10:00