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Соревнования по конкуру пройдут на Ижевском ипподроме 24 марта

08:30, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Соревнования по конкуру пройдут на Ижевском ипподроме 24 марта
08:30, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#лошадь\n#Ижевский ипподром
Фото: unsplash.com (Sergey Semin)
227
0

Участники «Кубка весны» попробуют выполнить третий юношеский спортивный разряд.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 24 марта, в конноспортивном манеже Ижевского ипподрома состоятся соревнования по конкуру в помещении (0+). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Начинающие спортсмены будут преодолевать препятствия высотой от 60 до 80 сантиметров. У участников «Кубка весны» будет возможность выполнить третий юношеский спортивный разряд.

Всех желающих посмотреть на захватывающие выступления приглашают на ипподром по адресу: ​улица Ленина, 104.

Начало соревнований в 10:00

08:30, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#лошадь\n#Ижевский ипподром