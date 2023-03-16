Хоккеисты «Ижстали» сыграют со своими болельщиками

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хоккеисты «Ижстали» сразятся на льду со своими болельщиками. Об этом написано в сообществе болельщиков «Вечерняя Хоккейная Лига Удмуртии» в соцсети «ВКонтакте».

Матч состоится 19 марта в 18:30 в ледовом дворце «Молодёжный» в Ижевске.

«Уже в это воскресенье мы выйдем на лед вместе с главной командой республики и на позитивной ноте завершим этот сезон, забудем все плохое и шагнем с уверенностью в новый сезон, поблагодарим парней и тренерский штаб за все хорошее», — отмечает сообщество болельщиков.

По плану на матче традиционно устроят небольшое шоу. Также после игры все желающие смогут сфотографироваться с командой и хоккеистами «Ижстали».