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Хоккеисты «Ижстали» сыграют со своими болельщиками

16:15, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Хоккеисты «Ижстали» сыграют со своими болельщиками
16:15, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1273
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#болельщики
Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»
1273
0

После матча желающие смогут сфотографироваться с профессиональными спортсменами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хоккеисты «Ижстали» сразятся на льду со своими болельщиками. Об этом написано в сообществе болельщиков «Вечерняя Хоккейная Лига Удмуртии» в соцсети «ВКонтакте». 

Матч состоится 19 марта в 18:30 в ледовом дворце «Молодёжный» в Ижевске. 

«Уже в это воскресенье мы выйдем на лед вместе с главной командой республики и на позитивной ноте завершим этот сезон, забудем все плохое и шагнем с уверенностью в новый сезон, поблагодарим парней и тренерский штаб за все хорошее», — отмечает сообщество болельщиков.  

По плану на матче традиционно устроят небольшое шоу. Также после игры все желающие смогут сфотографироваться с командой и хоккеистами «Ижстали». 

16:15, 16 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
1273
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#болельщики