Ижевский «Зенит» сыграл вничью с футбольным клубом «Тюмень»

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб (ФК) «Зенит-Ижевск» встретился на домашнем поле с ФК «Тюмень». Игра состоялась в воскресенье, 21 августа. Итоги матча опубликованы в официальной группе ижевской команды в соцсети «ВКонтакте».

Счёт был открыт игроком «Зенита» Даниилом Наговициным на 49-й минуте матча. Впоследствии гостям удалось отыграться и сравнять значения на табло. Больше голов зрители не увидели, игра закончилась со счётом 1:1.

«Ребята молодцы, с планами на игру справились. Не хватило переходных моментов из обороны в атаку. Были хорошие моменты, чуть не хватало качества передач. Во втором тайме провели двойную замену, освежили фланги и сделали хороший гол. Однако усталость есть усталость. Не хватило концентрации в центре, откуда и пришёл ответный гол», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Андрей Блажко.