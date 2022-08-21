Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Юноши футбольной команды «Зенит-Ижевск» стали чемпионами ПФО

14:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
Юноши футбольной команды «Зенит-Ижевск» стали чемпионами ПФО
14:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
542
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПФО\n#футбол\n#Зенит Ижевск
Фото: vk.com/minsport_ur
542
0

За титул боролись 14 команд.

Ижевск. Удмуртия. Команда юношей «Зенит-Ижевск 2005» стала чемпионом ПФО. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».  

В Ижевске прошел финал Первенства ПФО по футболу среди молодых людей 2005 года рождения. Команд насчитывалось по числу регионов Приволжского федерального округа  14. 

В итоге победу одержали ребята из Ижевска. Вторыми стали футболисты из Нижегородской области - «РЦПФ Нижний Новгород-2005». Третье место заняла команда «Зенит» Пенза. 

Из ижевских футболистов лучшим защитником турнира признан Степан Бегун.

14:00, 21 августа, 2022
Анна Торхова
542
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПФО\n#футбол\n#Зенит Ижевск