Юноши футбольной команды «Зенит-Ижевск» стали чемпионами ПФО

Ижевск. Удмуртия. Команда юношей «Зенит-Ижевск 2005» стала чемпионом ПФО. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В Ижевске прошел финал Первенства ПФО по футболу среди молодых людей 2005 года рождения. Команд насчитывалось по числу регионов Приволжского федерального округа — 14.

В итоге победу одержали ребята из Ижевска. Вторыми стали футболисты из Нижегородской области - «РЦПФ Нижний Новгород-2005». Третье место заняла команда «Зенит» Пенза.

Из ижевских футболистов лучшим защитником турнира признан Степан Бегун.