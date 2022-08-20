Первенство России по лапте пройдёт в Дёбесах

Дебёсы. Удмуртия. Первенство России по лапте пройдёт в удмуртском селе Дёбесы с 21 по 26 августа. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в состязаниях примут участие молодые люди в возрасте 15-17 лет из 10 регионов России — Белгородской, Омской, Ярославской, Челябинской, Тюменской, Томской, Свердловской и Оренбургской областей, Башкортостана и Удмуртии. Всего — около 150 спортсменов.

Проведение этих стартов соответствует целям нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным — подготовка спортивного резерва и повышение их мастерства, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения.

Торжественное открытие первенства состоится 22 августа в 17:30 на стадионе «Юбилейный». Для гостей выступят с театрализованным представлением сотрудники учреждение культуры района, пройдет парад команд. За каждой делегацией «закреплен» куратор, в организации мероприятия помогают волонтеры дебесского молодежного центра «Вертикаль». Для участников состязаний организаторы подготовили и культурно-развлекательную программу с помещением музея, анти-кафе.

Всероссийские соревнования по лапте проводятся в Удмуртии уже в пятый раз, с 2014 года. Были задействованы площадки в Глазове и Малой Пурге. Дебёсы — один из самых активных районов, развивающих этот вид спорта в регионе. Отметим, лаптисты Удмуртии показывают стабильно высокие результаты. Так, в июле женская команда республики заняла второе место на Кубке России, а в 2021 году взяла «бронзу».