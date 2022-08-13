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Своего выручай: первенство России по лапте среди юниоров пройдет в Удмуртии

18:15, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
Своего выручай: первенство России по лапте среди юниоров пройдет в Удмуртии
18:15, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Дебесы\n#спорт\n#юниоры\n#лапта
Фото: Федерация русской лапты России "ВКонтакте"
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Состязания состоятся в Дебесах с 21 по 26 августа.

Дебесы. Удмуртия. Юниорское Первенство России по лапте пройдет в Удмуртии. Соревнования состоятся 21-26 августа в селе Дебесы, сообщается на официальной странице администрации Дебесского района в соцсети «ВКонтакте»

По предварительной информации Федерации русской лапты России, в состязаниях будут участвовать команды юношей и девушек из Башкортостана, Тюменской, Омской, Оренбургской, Белгородской, Ярославской, Томской, Свердловской областей. В составе команды Удмуртии выступят и представительницы Дебесского района.

Напомним, ранее женская сборная Малопургинского района по лапте стала серебряным призером XIII Всероссийских сельских спортивных игр, которые прошли в конце июля в Омске.

Как ярко высказался о русской лапте писатель Александр Куприн, «...эта народная игра, к сожалению, забытая и находящаяся в пренебрежении — одна из самых интересных и полезных игр. Она не доводит мальчишек, как, например, в футболе, до того, чтобы попасть противнику в ноги, ребра или выбивать глаза. <...>  Я усердно рекомендую эту родную русскую игру не только как механическое упражнение, но и как безобидную забаву, в которой вырабатывается товарищеская спайка: «своего выручай».

18:15, 13 августа, 2022
Андрей Поносов
76
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#спорт\n#юниоры\n#лапта