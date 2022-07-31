Сборная Удмуртии стала бронзовым призером Всероссийских сельских спортивных игр

Ижевск. Удмуртия. Сборная Удмуртии завоевала бронзу в общекомандном зачете на Всероссийских сельских играх. В третий день соревнований представители родникового края взяли 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль, сообщает республиканский центр спортивной подготовки в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, XIII всероссийская олимпиада любителей спорта, проживающих в сельской местности, стартовала в Омске 27 июля. После успеха гиревиков, показанного в первый день состязаний, атлеты из Удмуртии еще не единожды становились на пьедестал почета.

Так, жители Завьяловского района Севастьян Данасиенко и Андрей Корякин заняли 1 и 2 место в соревнованиях по армрестлингу в весовых категориях 90 и 85 кг соответственно. Золото и бронзу в полиатлоне завоевали представители Юкаменского района Николай Злобин и Карина Зямбаева, в этой дисциплине в общем зачете сборная Удмуртии заняла 1 место.

Женская команда Малопургинского района стала серебряным призером всероссийских сельских игр по лапте. Семья Нургалиевых, представляющая Сарапульский район, стала победителем состязаний спортивных семей с мальчиками в возрасте 11-12 лет. Аналогичного успеха добились супруги Максимовы из Игринского района в соревнованиях семей, где наравне с родителями выступают дочери 11-12 лет.

Отметим, в XIII Всероссийских сельских спортивных играх участвовали команды из более чем 40 регионов России, а также представители Республики Беларусь. Спортсмены из Удмуртии показали луший результат за всю историю своего участия в этих соревнованиях, пропустив вперед только представителей Челябинской и Омской областей.