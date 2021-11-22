Новый зал для игровых видов спорта построят в Глазове

Площадка сможет принимать официальные соревнования.

Глазов. Удмуртия. Глазовские спортсмены получат новую площадку для тренировок и состязаний. Комплекс для игровых видов построят на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов.

Зал предназначен для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и гандболом. Площадь комплекса составит 1,5 тыс. квадратных метров, игровое поле получит современное паркетное покрытие, также здесь оборудуют раздевалки и душевые для спортсменов.

Инициаторами строительства физкультурно-спортивного комплекса стало руководство и игроки мини-футбольного клуба «Глазов». Проект реализуется за счет бюджета Удмуртии в рамках соглашения с госкорпорацией «Росатом».

Строительные работы на объекте уже начались. Завершить их планируется в 2022 году.