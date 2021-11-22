Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Новый зал для игровых видов спорта построят в Глазове

17:55, 22 ноября, 2021
Андрей Поносов
Новый зал для игровых видов спорта построят в Глазове
17:55, 22 ноября, 2021
Андрей Поносов
340
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#спорт\n#строительство\n#Росатом\n#соревнования
Фото: Сергей Коновалов. «ВКонтакте»
340
0

Площадка сможет принимать официальные соревнования.

Глазов. Удмуртия. Глазовские спортсмены получат новую площадку для тренировок и состязаний. Комплекс для игровых видов построят на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Глазова Сергей Коновалов.

Зал предназначен для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и гандболом. Площадь комплекса составит 1,5 тыс. квадратных метров, игровое поле получит современное паркетное покрытие, также здесь оборудуют раздевалки и душевые для спортсменов.

Инициаторами строительства физкультурно-спортивного комплекса стало руководство и игроки мини-футбольного клуба «Глазов». Проект реализуется за счет бюджета Удмуртии в рамках соглашения с госкорпорацией «Росатом».

Строительные работы на объекте уже начались. Завершить их планируется в 2022 году.

17:55, 22 ноября, 2021
Андрей Поносов
340
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#спорт\n#строительство\n#Росатом\n#соревнования
?>