Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на этапе Гран-при в Ванкувере

Спортсменка в сумме двух дней набрала 232,88 балла.

Ванкувер. Канада. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Об этом сообщает «Первый канал».

Спортсменка поразила судей двумя чистыми тройными акселями. За произвольную программу она набрала 151,64 балла. Вместе с короткой программой в обойме Туткамышевой набралось 232,88 балла.

Первое место заняла Камила Валиева (265,08 балла), третье — Алёна Косторная (214,54). Весь пьедестал почёта остался за российскими фигуристками.