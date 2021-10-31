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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на этапе Гран-при в Ванкувере

12:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на этапе Гран-при в Ванкувере
12:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Россия\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева
Фото: пресс-служба федерации фигурного катания на конках России
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Спортсменка в сумме двух дней набрала 232,88 балла.

Ванкувер. Канада. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Об этом сообщает «Первый канал».

Спортсменка поразила судей двумя чистыми тройными акселями. За произвольную программу она набрала 151,64 балла. Вместе с короткой программой в обойме Туткамышевой набралось 232,88 балла.

Первое место заняла Камила Валиева (265,08 балла), третье — Алёна Косторная (214,54). Весь пьедестал почёта остался за российскими фигуристками.

12:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
145
0
#Россия\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева
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