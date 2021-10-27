Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

65-летний спортсмен из Удмуртии завоевал бронзу на Чемпионате России по самбо

15:25, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
65-летний спортсмен из Удмуртии завоевал бронзу на Чемпионате России по самбо
15:25, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
10
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#награждение\n#пожилые
Фото: пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртской Республики
10
0

Во время награждения мужчине также вручили кубок «Ветеран самбо».

Ижевск. Удмуртия. Ветеран борьбы самбо из Удмуртии стал призером Чемпионата России слепых и слабовидящих. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртской Республики.

Соревнования проходили с 23 по 25 октября в Санкт-Петербурге. На них приехали разновозрастные спортсмены со всей России.

Удмуртию представлял ветеран борьбы самбо, наставник Академии единоборств VICTORY TEAM Владимир Карпеев. Он выиграл в 2 схватках, но не смог попасть в финал из-за травмы — перелома 2 ребер. Таким образом 65-летний мужчина завоевал 3 место в весовой категории до 57 кг. Помимо медали с дипломом спортсмен также получил кубок «Ветеран самбо».

15:25, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
10
0
#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования\n#награждение\n#пожилые
?>