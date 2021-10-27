65-летний спортсмен из Удмуртии завоевал бронзу на Чемпионате России по самбо

Во время награждения мужчине также вручили кубок «Ветеран самбо».

Ижевск. Удмуртия. Ветеран борьбы самбо из Удмуртии стал призером Чемпионата России слепых и слабовидящих. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртской Республики.

Соревнования проходили с 23 по 25 октября в Санкт-Петербурге. На них приехали разновозрастные спортсмены со всей России.

Удмуртию представлял ветеран борьбы самбо, наставник Академии единоборств VICTORY TEAM Владимир Карпеев. Он выиграл в 2 схватках, но не смог попасть в финал из-за травмы — перелома 2 ребер. Таким образом 65-летний мужчина завоевал 3 место в весовой категории до 57 кг. Помимо медали с дипломом спортсмен также получил кубок «Ветеран самбо».