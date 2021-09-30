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«Ижсталь» обыграла действующего чемпиона ВХЛ

09:50, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
«Ижсталь» обыграла действующего чемпиона ВХЛ
09:50, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#победители\n#игры
Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»
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Финальный счет оказался разгромным — 6:3.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске матч между хоккейными командами «Ижсталь» — «Югра» закончился со счетом 6:3. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров. 

Первый период завершился со счетом 1:2, шайбу в ворота «Югры» забросил Константин Рыжов. Во время второго периода ижсталевцы забили еще 4 гола, но противник немного отыгрался  — счет 5:3. После перерыва ижевская команда играла в меньшинстве, но Максим Рогов сумел отправить последнюю шайбу в пустые ворота соперника из Ханты-Мансийска.

«Хорошая трудовая победа. Во всех линиях отработали на «полную железку». Новички, влившиеся в команду, добавили нам энергии и отличились сегодня, молодцы», — прокомментировал главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Напомним, хоккейная команда «Югра» является обладателем Кубка Петрова.

09:50, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#победители\n#игры
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