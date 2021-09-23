На матче «Зенит-Ижевск» — ЦСКА у зрителей будут проверять антивирусный QR-код

Встреча пройдёт 23 сентября в столице Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 23 сентября, футболисты команды «Зенит-Ижевск» примут на своём поле ЦСКА. Как сообщила пресс-служба ижевского клуба на странице «ВКонтакте», вход на стадион возможен только в защитной маске. Также организаторы будут проверять наличие антивирусного QR-кода.

«В целях реализации мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение, что на долгожданный матч ФК «Зенит-Ижевск» — ЦСКА 23 сентября будут пускать при наличии антивирусного QR-кода или справки о перенесённом коронавирусе в течение полугода», — говорится в сообщении.

Напомним, подобный QR-код получают те граждане, кто полностью вакцинировался или переболел коронавирусом в течение полугода.

В диалоге с болельщиками в комментариях в соцсети представители клуба уточнили: «У кого нет QR-кода, тоже смогут зайти на стадион». При посещении матча обязательным остаётся наличие медицинской маски и соблюдение всех санитарных норм. Начало матча в 15:00.

В МВД по Удмуртии также обратились к футбольным болельщикам с просьбой соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений.

«Воздержитесь от нецензурной брани, оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера, в отношении игроков, судей, тренеров и других болельщиков. Не допускайте порчи имущества стадиона, использования пиротехнических изделий, распития спиртных напитков и пива. Уважайте себя и окружающих вас граждан!» — обратились к любителям спорта правоохранители.

Напомним, что за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований статьёй 20.31 КоАП России предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от трёх до десяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет.