Второй ультра-трейловый марафон «АК-47» пройдет в Удмуртии

Для участников подготовили несколько дистанций.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет второй ультра-трейловый марафон «АК-47». Он состоится 3 июля на СОЛК имени Кулаковой. Участников ждет новая трасса – примерно 47 километров, готовых испытать на прочность. Для спортсменов подготовят пункты питания и освежения.

Для тех, кто в этом году не готов к старту на длинную дистанцию, подготовлен забег-спутник - АК-13 (примерно 12 км), а также АК-13 (вело) – велотрейл.

Все участники получат памятные сувениры, а финишеры - медали. Победители на дистанциях АК-13, АК-13 (вело) и АК-47 награждаются памятными призами от организаторов и спонсоров.

Для участия на дистанциях АК-13, АК-13 (вело) и АК-47 необходимы медицинские справки и страховка.

Специально для маленьких спортсменов подготовлен старт АК-kids – бег и полоса препятствий. Участникам детского старта не нужны справки и страховки.

Выдача стартовых пакетов пройдет 3 июля с 9:00 на СОЛК имени Кулаковой.

Все подробности и регистрация на сайте kalashnikov.sport