Новый спортобъект может появиться на улице 40 лет Победы в Ижевске

Пока разрешение на строительство инвестор не получил.

Ижевск. Удмуртия. Спортивный объект может появиться на улице 40 лет Победы напротив нового микрорайона Ильфата Закирова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, от жителей поступает множество вопросов по поводу стройки. Он пояснил, что земельный уачсток передали инвестору, разрешение на строительство здания он пока не получил, но приступил к обустройству подъездных путей. Согласно договору аренды участка, деревья вырубаться не будут.

Глава отметил, что в настоящее вреям у жителей микрорайона есть запрос на место для занятий спортом рядом с домом.