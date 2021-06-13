Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Новый спортобъект может появиться на улице 40 лет Победы в Ижевске

12:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
Новый спортобъект может появиться на улице 40 лет Победы в Ижевске
12:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#спортзал
Фото: pixabay.com
296
0

Пока разрешение на строительство инвестор не получил.

Ижевск. Удмуртия. Спортивный объект может появиться на улице 40 лет Победы напротив нового микрорайона Ильфата Закирова в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По словам главы города Олега Бекмеметьева, от жителей поступает множество вопросов по поводу стройки. Он пояснил, что земельный уачсток передали инвестору, разрешение на строительство здания он пока не получил, но приступил к обустройству подъездных путей. Согласно договору аренды участка, деревья вырубаться не будут. 
Глава отметил, что в настоящее вреям у жителей микрорайона есть запрос на место для занятий спортом рядом с домом. 
Напомним, что в 2021 году на улице Ухтомского откроется ФОК для игровых видов спорта. 
12:00, 13 июня, 2021
Анна Торхова
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#спортзал