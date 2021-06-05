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В Ижевске болельщики смогут бесплатно посмотреть матчи Евро-2020

13:30, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске болельщики смогут бесплатно посмотреть матчи Евро-2020
13:30, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
122
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу
Фото: ИА «Сусанин»
122
0

Для этого им не потребуются документы или билеты.

Ижевск. Удмуртия. В фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске болельщики смогут бесплатно посмотреть матчи Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики. 

С 11 июня по 11 июля посетители парка смогут бесплатно посмотреть трансляцию футбольных матчей сборной России. Для этого болельщикам не потребуются ни билеты, ни какие-либо документы. 

Первая игра российской сборной пройдёт с Бельгией 12 июня в 23:00 по местному времени. В следующем матче наша команда встретится с Финляндией. Матч состоится 16 июня в 17:00. 21 июня сборная России сыграет с Данией. Начало в 23:00.

13:30, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
122
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу