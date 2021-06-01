Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

Лошадь Граша стала символом летних сельских игр в Удмуртии

08:30, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
Лошадь Граша стала символом летних сельских игр в Удмуртии
08:30, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
411
0
#Удмуртия\n#Грахово\n#соревнования\n#игры
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
411
0

Она является символом динамической силы, непрерывности жизни, мужества и мощи.

Грахово. Удмуртия. В Удмуртии выбрали символ Республиканских летних сельских игр. Им стала лошадь Граша. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Отмечается, что лошадь была выбрана неслучайно. История Граховского района, где пройдут соревнования, связана с символом этого животного. У удмуртов, татар и других народов, живущих на этой территории, лошадь является символом динамической силы, непрерывности жизни, мужества и мощи. 

Кроме того, во времена Великой Отечественной войны в Граховском районе располагался эвакуированный конный завод. Его задачей была поставка скаковых на фронт. Животные служили там как боевая единица. В настоящем времени лошадь нашла своё место на гербе Граховского района. 

Летние сельские игры пройдут в Удмуртии в 30-й раз. Соревнования состоятся с 29 июня по 3 июля.

Напомним, что лошадь уже выбирали как символ сельских игр в 2012 году. Выбор также был обусловлен нахождением в Граховском районе конзавода.

08:30, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
411
0
#Удмуртия\n#Грахово\n#соревнования\n#игры