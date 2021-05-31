Школьники из Удмуртии выступят в финале чемпионата по дворовому футболу

Команды из Воткинска и Сарапула поборются за суперкубок фестиваля «Метрошка».

Сарапул. Удмуртия. Школьники из Удмуртии выступят в финале межрегионального чемпионата по дворовому футболу. За суперкубок фестиваля «Метрошка» поборются команды из Воткинска и Сарапула. Об этом сообщают организаторы на официальном сайте соревнований.

В этом году фестиваль объединил около 6 тысяч детей из 36 городов и 12 регионов России. Заключительные игры дивизиона «Прикамье» прошли в Сарапуле. Победителями стали две команды из Удмуртии – в старшей возрастной группе (12-13 лет) в финал соревнований вышла сборная «Знамя-1» из Воткинска, в младшей (10-11 лет) – сарапульская дружина «Делин-1».

Обе команды поборются за суперкубок фестиваля, матчи пройдут в сентябре 2021 года в Челябинске на поле футбольного клуба «Авангард». В финале выступят 32 лучшие дворовые команды регионов Волги и Урала.

Напомним, детский футбольный фестиваль «Метрошка» проводится с 2002 года. В нем не могут участвовать воспитанники спортивных школ и клубов. В составе команд выступают 6 игроков, один тайм длится 30 минут, а матчи проводятся на уменьшенном поле 45 на 25 метров.