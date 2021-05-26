Детские команды получат новый спортинвентарь.

Ижевск. Удмуртия. Юные хоккеисты Удмуртии стали победителями проекта “Добрый лед”. Организаторы конкурса назвали лучшие программы по развитию детского хоккея в малых городах и сельских поселениях.

Программа “Добрый лед” реализуется благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью поддержки любительского хоккея. Проект направлен на развитие спорта в отдаленной местности, поддержку тренеров и энтузиастов, социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также развитие хоккея для девочек.

Всего на конкурс было представлено 75 заявок из 16 регионов России. Самым активным участником стала Удмуртская Республика, приславшая 35 заявок. Эксперты “Доброго льда” поддержали 8 проектов из Удмуртии.

Победителями стали спортивные школы и клубы из Балезино, Игры, Камбарки, Малой Пурги, Увы, Сюмсей и Якшур-Бодьи. Они смогут получить до 1,5 млн рублей на приобретение спортинвентаря и организацию соревнований.