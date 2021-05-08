Двое жителей Удмуртии попробуют установить мировой рекорд по северной ходьбе

Участники планируют пройти 170 км за сутки.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии два человека планируют установить мировой рекорд по северной ходьбе в рамках суточного марафона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики

В Воткинске 15 мая в 10:00 пройдет суточный марафон, названный «Битвой на Лебедином озере».

Известный в регионе популяризатор скандинавской ходьбы Михаил Пасынков и кандидат в мастера спорта, призер международных марафонов в рамках васалоппет Дмитрий Веретенников планируют пройти 170 км за сутки, установив мировой рекорд.

Напомним, что в 2020 году Михаил Пасынков за 24 часа без остановок преодолел 134,8 км, установив рекорд России.

Всего в суточном марафоне планируют принять участие 10 спортсменов, в 12-часовом – не менее 20.

А 16 мая состоится фестиваль, на котором любой желающий сможет преодолеть на скорость дистанции в 5 и 10 км спортивным стилем с обязательным соблюдением техники. Дистанцию в 100 км можно будет преодолеть за любое время в свободном режиме и любом темпе.

Зарегистрироваться на понравившуюся дистанцию можно на официальном сайте клуба скандинавской ходьбы «ХодиКо».