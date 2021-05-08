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Двое жителей Удмуртии попробуют установить мировой рекорд по северной ходьбе

10:30, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Двое жителей Удмуртии попробуют установить мировой рекорд по северной ходьбе
10:30, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
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0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#спортивная ходьба\n#рекорд\n#марафон
Фото: pixabay.com
62
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Участники планируют пройти 170 км за сутки.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии два человека планируют установить мировой рекорд по северной ходьбе в рамках суточного марафона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики 

В Воткинске 15 мая в 10:00 пройдет суточный марафон, названный «Битвой на Лебедином озере». 

Известный в регионе популяризатор скандинавской ходьбы Михаил Пасынков и кандидат в мастера спорта, призер международных марафонов в рамках васалоппет Дмитрий Веретенников планируют пройти 170 км за сутки, установив мировой рекорд. 

Напомним, что в 2020 году Михаил Пасынков за 24 часа без остановок преодолел 134,8 км, установив рекорд России. 

Всего в суточном марафоне планируют принять участие 10 спортсменов, в 12-часовом – не менее 20. 

А 16 мая состоится фестиваль, на котором любой желающий сможет преодолеть на скорость дистанции в 5 и 10 км спортивным стилем с обязательным соблюдением техники. Дистанцию в 100 км можно будет преодолеть за любое время в свободном режиме и любом темпе. 

Зарегистрироваться на понравившуюся дистанцию можно на официальном сайте клуба скандинавской ходьбы «ХодиКо». 

10:30, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
62
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#спортивная ходьба\n#рекорд\n#марафон