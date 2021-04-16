Велосезон в Ижевске откроют 25 апреля

Во время соревнований от проезда Дерябина до улицы Телегина дорога будет перекрыта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на набережной пруда пройдет первая велогонка года. Об этом сообщает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска на своей странице в «ВКонтакте».

«Открытие сезона» состоится 25 апреля на набережной Ижевского пруда на отрезке от проезда Дерябина до улицы Телегина с 10:00 до 16:00.

Групповые гонки, протяженностью дистанций от 5 км пройдут для самых юных участников и до 50 км для опытных велогонщиков.

В соревнованиях примут участие велосипедисты спортивных школ города Ижевска, Воткинска, Игры, Нового и просто любители велоспорта от 18 до 65 лет.

В связи с проведением соревнований дорога будет перекрыта с 09:30 до 16:00

Заявки на участие принимаются по 22 апреля 2021 на адрес электронной почты: veloimpuls@mail.ru. Телефон для справок МБУ СШОР «Импульс» 43-16-65.