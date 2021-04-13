Сборная Удмуртии по лыжному туризму прошла около 400 км по Забайкалью

В походе команда была больше месяца.

Ижевск. Удмуртия. Сборная Удмуртии по лыжному туризму прошла около 400 км в экстремальных погодных условиях и успешно вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

В походе по Забайкалью команда в составе Александра Чикунова, Михаила Тимеева, Дмитрия Шилова, Виталия Светлова, под руководством Валерия Попова, была 32 дня.

Впервые за последние 5 лет спортсмены из Удмуртии прошли такой продолжительный путь. Этот маршрут представит регион на Чемпионате России, который пройдет по итогам года.

В 2017 году под руководством Валерия Попова команда из Удмуртии стала чемпионом мира по лыжному туризму.