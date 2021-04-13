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Сборная Удмуртии по лыжному туризму прошла около 400 км по Забайкалью

10:50, 13 апреля, 2021
Анна Торхова
Сборная Удмуртии по лыжному туризму прошла около 400 км по Забайкалью
10:50, 13 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм\n#горы\n#лыжи\n#поход
Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
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В походе команда была больше месяца.

Ижевск. Удмуртия. Сборная Удмуртии по лыжному туризму прошла около 400 км в экстремальных погодных условиях и успешно вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

В походе по Забайкалью команда в составе Александра Чикунова, Михаила Тимеева, Дмитрия Шилова, Виталия Светлова, под руководством Валерия Попова, была 32 дня.

Впервые за последние 5 лет спортсмены из Удмуртии прошли такой продолжительный путь. Этот маршрут представит регион на Чемпионате России, который пройдет по итогам года.

В 2017 году под руководством Валерия Попова команда из Удмуртии стала чемпионом мира по лыжному туризму.

10:50, 13 апреля, 2021
Анна Торхова
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм\n#горы\n#лыжи\n#поход