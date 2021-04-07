Самые спортивные семьи Удмуртии отправятся в Сочи

В республике стартует фестиваль, посвященный 90-летию комплекса ГТО.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет фестиваль спортивных семей. В этом году он посвящен 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Площадку для проведения соревнований предоставило республиканское управление МЧС. Фестиваль состоится 10 апреля в Воткинске в центре подготовки пожарно-спасательных подразделений. Состязаться в выполнении нормативов ГТО будут семейные команды в составе: мама и папа в возрасте 25-49 лет, бабушка или дедушка - 50-64 года включительно и ребенок в возрасте 9-10 лет. Участникам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ВФСК ГТО www.gto.ru, иметь уникальный идентификационный номер и не позднее 8 апреля подать заявку в главную судейскую коллегию по адресу: gto18@yandex.ru.

По результатам выполнения нормативов сильнейшие представят Удмуртию на Всероссийском фестивале ГТО. Самые спортивные семьи страны соберутся в июне в Сочи.