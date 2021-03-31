Лыжник из Удмуртии стал участником потасовки на чемпионате России

После финиша Владислав Афанасьев повздорил с представителем Татарстана.

Тюмень. Лыжник из Удмуртии Владислав Афанасьев повздорил с представителем Татарстана после финиша полуфинальной гонки в рамках мужского командного спринта на чемпионате России. Как пишет РБК, соревнования проходят в Тюмени.

Сразу после финишной черты Антон Быков, выступающий за Татарстан, стал кричать на соперника, а потом ударил его ногой. В ответ Афанасьев ударил его палкой. При этом оба спортсмена нецензурно выражались, что попало в трансляцию.

Что стало причиной конфликта, не сообщается.