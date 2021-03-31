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Лыжник из Удмуртии стал участником потасовки на чемпионате России

14:35, 31 марта, 2021
Лыжник из Удмуртии стал участником потасовки на чемпионате России
14:35, 31 марта, 2021
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#спорт\n#конфликт\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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После финиша Владислав Афанасьев повздорил с представителем Татарстана.

Тюмень. Лыжник из Удмуртии Владислав Афанасьев повздорил с представителем Татарстана после финиша полуфинальной гонки в рамках мужского командного спринта на чемпионате России. Как пишет РБК, соревнования проходят в Тюмени.

Сразу после финишной черты Антон Быков, выступающий за Татарстан, стал кричать на соперника, а потом ударил его ногой. В ответ Афанасьев ударил его палкой. При этом оба спортсмена нецензурно выражались, что попало в трансляцию.

Что стало причиной конфликта, не сообщается.

14:35, 31 марта, 2021
45
0
#спорт\n#конфликт\n#Удмуртия