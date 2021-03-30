В Удмуртии состоятся Всероссийские соревнования по подледной рыбалке

«Кубок Поволжья» по ловле на мормышку пройдет на акватории воткинского пруда.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии определят самых опытных и удачливых рыболовов Приволжского федерального округа. С 31 марта по 4 апреля на акватории воткинского пруда пройдет «Кубок Поволжья» по ловле на мормышку со льда, сообщает Федерация рыболовного спорта Удмуртии.

Соревнования пройдут в два тура, время активного лова составит в общей сложности шесть часов. Состязания – отнюдь не любительские, участники должны иметь спортивную квалификацию не ниже 1 разряда, причем мужчины и женщины выступают на общих основаниях. Чтобы максимально уравнять шансы спортсменов, участок акватории, определенный для соревнований, был на неделю закрыт для посещений.

Отметим, на соревнования по рыбной ловле распространяются такие же антидопинговые требования, что и на прочие спортивные мероприятия – запрещено употребление любых стимуляторов, в том числе и алкоголя.

Итоги в командном и личном первенстве подведут по общему весу пойманной рыбы. Кстати, весь улов поступает в распоряжение организаторов.