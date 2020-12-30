Городские соревнования по шорт-треку пройдут в Ижевске 3 января

Для всех желающих открыты дистанции на 222 и 500 метров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 3 января пройдут городские состязания по шорт-треку на призы МБУ «Юный Динамовец». Об этом сообщают организаторы.

Соревнования по конькобежному спорту пройдут на стадионе «Зенит». Вход будет свободный. Принять участие можно на любых коньках. Проверить свои силы можно на дистанциях 222 и 500 метров.

Торжественное открытие назначено на 09:00, старт — в 09:30.

Участников разделят на детский, младший, средний и старший возраста, первые два выйдут на дистанцию 222 метра, остальные — на 500 метров.

Призёры получат медали, а также дипломы от управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска.