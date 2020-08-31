Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» обыграл на своем поле «Ладу-Тольятти»

Игра прошла на стадионе «Купол» без зрителей.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» обыграл на своём поле «Ладу-Тольятти». Как сообщила пресс-служба команды, игра прошла на стадионе «Купол» без зрителей в субботу, 29 августа.

Счёт по итогам встречи составил 4:1 в пользу ижевчан. Голы забили Имуллин на 20-й минуте, Соболев на 32-й и 51-й, Шанин на 47-й.

Как отметил в послематчевой пресс-конференции главный тренер ижевчан Сергей Емельянов, прежде всего он благодарен спортсменам за то, что оказавшись в сложной ситуации, переболев коронавирусом, «были мужчинами в Димитровграде».

Был сложнейший матч, учитывая, что не было времени на подготовку. Психологический момент — сняли с команды 6 очков. Мы, тренеры, понимали, что команда в не самых лучших психологических условиях. Сегодня они были мужчинами, были друг за друга, проявили характер», — сказал Емельянов.

Он также поблагодарил болельщиков, которых не пустили на стадион, но кто стоял за ним: «Мы чувствовали их поддержку, их очень не хватает».