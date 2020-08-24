Спортсменка из Ижевска завоевала серебро чемпионата России по маунтинбайку

За победу боролись двадцать девушек из шести регионов.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска завоевала серебро чемпионата России по велосипедному спорту по маунтинбайку в дисциплине «гонка с выбыванием». Соревнования прошли в минувшие выходные в Архызе, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республике.

За победу боролись двадцать спортсменок из шести регионов. Удмуртию представляла спортсменка СШОР «Импульс» Анна Миролюбова. В финале она уступила Эльвире Хайруллиной из Челябинской области, заняв вторую ступень пьедестала. Тройку призеров замкнула представительница Московской области Александра Ушакова.

В тех же соревнованиях чемпионом России стал Иван Филатов (Московская область). Станислав Антонов (Удмуртская Республика) занял второе место. Бронзовым призером стал представитель Санкт-Петербурга Николай Иванов.